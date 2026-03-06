A Grassano nuovo comandante dei Carabinieri. Auguri di buon lavoro

Dal 5 marzo 2025, la Stazione Carabinieri di Grassano ha un nuovo Comandante.

Si tratta del Maresciallo Ordinario Francesco Bonasia, classe 1976, originario di Bitonto (BA) e da anni cittadino materano.

Il Maresciallo Bonasia è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, è sposato ed è padre di due figli.

Con la sua nomina assume il comando della Stazione Carabinieri di Grassano, subentrando al Maresciallo Ordinario Giuseppe Foti, che ha retto il comando in sede vacante.

Al Maresciallo Bonasia vanno gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, con l’auspicio di proseguire e rafforzare l’impegno dell’Arma dei Carabinieri a servizio della comunità e della sicurezza del territorio.