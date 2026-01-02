Calcio Promozione: Il nuovo anno si apre con il derby di Montescaglioso

Il 2026 calcistico in Promozione si apre subito con una delle sfide più sentite della stagione: il derby di Montescaglioso tra Ideale e Polisportiva, in programma domenica 4 gennaio alle ore 15:00.

Una partita che va oltre i tre punti, perché in palio ci sono orgoglio, identità e il cuore di un’intera comunità.

All’andata, nella seconda giornata di campionato, fu la Polisportiva ad imporsi 2-0 in casa dell’Ideale, grazie alla doppietta di Dobrozi, vero protagonista di quel match. Questa volta, però, il contesto è diverso e le due squadre arrivano all’appuntamento anche con esigenze di classifica ed obiettivi rinnovati.

In campo scenderanno due squadre pronte a difendere i propri colori, sugli spalti una città intera chiamata a farsi sentire. Il derby è da sempre una festa dello sport, un momento in cui rivalità e passione si fondono in un’atmosfera unica, fatta di cori, bandiere e senso di appartenenza.

La Polisportiva dovrà fare i conti con assenze pesanti: mancherà bomber Dobrozi, autore della doppietta decisiva all’andata, così come il difensore Santochirico, entrambi espulsi nell’ultima giornata prefestiva contro la capolista Invicta Matera. Assenze che pesano, ma che potrebbero trasformarsi in uno stimolo in più per il gruppo.

Come ogni derby che si rispetti, la gara si annuncia equilibrata e combattuta.

L’Ideale arriva da un momento molto positivo: dopo un avvio difficile, ha saputo reagire scalando la classifica fino all’11° posto con 20 punti, grazie a un filotto importante di risultati. Nelle ultime sei gare sono arrivati 5 risultati utili, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta.

Il bilancio complessivo parla di 6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, numeri che testimoniano una squadra in crescita.

Situazione diversa per la Polisportiva, chiamata a fare punti dopo un avvio complicato di stagione. I biancazzurri occupano la quartultima posizione a quota 13 punti, con un cammino fatto di 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Servono segnali, e il derby può essere l’occasione giusta per dare una svolta.

Occhi puntati sui protagonisti offensivi: per la Polisportiva, Marley, autore di 10 gol e capocannoniere della squadra, vorrà aumentare il proprio bottino e trascinare i suoi verso una risalita in classifica.

Sull’altro fronte, Mastrodomenico cercherà di dare continuità alla sua vena realizzativa: uno dei giocatori più in forma del torneo, protagonista di un ottimo avvio da quando è arrivato dal mercato invernale proprio dall’Ideale alla Polisportiva, con 2 gol già all’attivo.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giuseppe Marchese, coadiuvato dagli assistenti Francesco Chiaradia e Mariano D’Alessandro, tutti della sezione di Matera.

Sarà una domenica di sport, passione e identità, dove per novanta minuti Montescaglioso si fermerà per vivere il suo derby. Perché, al di là della classifica, quando si parla di derby vince sempre lo spettacolo del calcio e l’amore per i propri colori.