Basilicata: presentato il Piano Salute 2026-2030 che guiderà la programmazione sanitaria regionale nei prossimi anni. I dettagli

Questa mattina l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, accompagnato dal direttore generale per la salute e le politiche della persona, Domenico Tripaldi, ha illustrato alla IV Commissione consiliare il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026-2030; il documento strategico che guiderà la programmazione sanitaria regionale nei prossimi anni.

Nel corso dell’audizione l’assessore ha ricostruito, con il supporto del Prof. Vincenzo Antonelli, ordinario di Diritto amministrativo e pubblico presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania, del Prof. Gianfranco Damiani, associato di Igiene e Sanità pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e di Carmen Angioletti per EY Advisory S.p.A., in rappresentanza dell’intero gruppo di lavoro, il percorso che ha condotto alla definizione del Piano.

Il processo è stato avviato nel 2025 con l’approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta regionale ed è proseguito attraverso un lavoro tecnico coordinato dal Dipartimento Salute, con il supporto dell’Università Cattolica – ALTEMS e di EY Advisory.

Il Piano è stato approvato dalla Giunta regionale il 6 Febbraio 2026 e ha ricevuto il parere favorevole all’unanimità della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria il 26 Febbraio, prima dell’illustrazione odierna alla Commissione consiliare.

Ha spiegato l’assessore Latronico:

«Il Piano non è un documento di riordino organizzativo, ma un vero piano strategico di legislatura, costruito su obiettivi di salute concreti, misurabili e sostenibili, definiti a partire dai bisogni reali della popolazione lucana.

Tra gli elementi caratterizzanti del documento:

l’orientamento ai bisogni di salute fondato sui dati,

il coordinamento delle diverse programmazioni settoriali per superare frammentazioni,

un sistema di monitoraggio continuo per garantire adattabilità,

il coinvolgimento strutturato degli stakeholder,

la sostenibilità economica e organizzativa degli interventi.

il percorso partecipato che ha accompagnato la costruzione del Piano con momenti di confronto che tra Aprile e Settembre, hanno coinvolto aziende sanitarie, ordini professionali, università, istituzioni, associazioni e cittadini, oltre ai contributi inviati attraverso la consultazione pubblica dedicata”.

Dal confronto con i territori sono emerse alcune priorità strategiche per il sistema sanitario regionale: la carenza di personale sanitario, il rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza, la necessità di consolidare le reti territoriali e la medicina generale, lo sviluppo della telemedicina e la riduzione della mobilità sanitaria passiva.

Ha concluso Latronico:

«Questo Piano rappresenta un impegno di Governo ma anche un percorso condiviso che richiede la collaborazione di tutte le componenti del sistema: istituzioni, operatori sanitari, territori e cittadini».

Il confronto in Commissione rappresenta un passaggio istituzionale di fondamentale importanza nel percorso di attuazione della programmazione sanitaria regionale per il quinquennio 2026-2030.