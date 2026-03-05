Basilicata, forestazione: in Regione confronto con i sindacati. Ecco le tematiche trattate

“Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e l’equilibrio ambientale della nostra regione.

Per questo il confronto con i sindacati rappresenta un passaggio fondamentale per costruire soluzioni solide e condivise”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine dell’incontro che si è svolto oggi con le organizzazioni sindacali del comparto forestale e con l’amministratore unico del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio.

Prosegue Cicala:

“Ho apprezzato lo spirito costruttivo e il senso di responsabilità emersi durante il confronto.

È un metodo di lavoro che intendiamo portare avanti anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il sistema forestale lucano, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare le competenze presenti nel comparto”.

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi operativi.

Tra questi, le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sul turnover, su cui l’Assessorato sta lavorando per definire uno schema condiviso fondato su criteri chiari e trasparenti, capace di coniugare nuove opportunità occupazionali con la valorizzazione dell’esperienza maturata dagli addetti del settore.

L’incontro ha inoltre consentito di avviare un approfondimento sul Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL), rispetto al quale è emersa la volontà comune di proseguire il confronto tra istituzioni e parti sociali per individuare soluzioni sostenibili e condivise.

Nel dialogo non sono mancate alcune preoccupazioni legate alla disponibilità delle risorse finanziarie, tema che l’assessore ha posto all’attenzione della Giunta regionale.

Conclude Cicala:

“Su questo punto ho rassicurato i sindacati sull’impegno della Regione e del Presidente della Giunta regionale, titolare della delega al bilancio, a valutare con la massima attenzione le esigenze del comparto.

La forestazione rappresenta un presidio fondamentale per il territorio e continueremo a lavorare con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettiva a tutto il sistema”.