Basilicata: oggi ultimo saluto e lutto cittadino per Ferdinando, andato via troppo presto

Ultimo saluto per Ferdinando, l’operaio andato via dopo un tragico incidente sul lavoro a Tito:

“Con ordinanza n.4/2025 del Sindaco, il Comune di Pignola proclama il lutto cittadino per la giornata di oggi, 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, in occasione dei funerali di Ferdinando Roma, previsti alle ore 𝟏𝟎.𝟑𝟎 in Chiesa Madre, in segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”.

Come precisa ancora l’Amministrazione:

“In tale occasione si invitano i cittadini, le associazioni e gli esercizi commerciali a osservare un momento di raccoglimento, sospendendo le attività durante la 𝐜𝐞𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐞𝐛𝐫𝐞, quale gesto di rispetto e partecipazione.

𝐋’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨, 𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢”.