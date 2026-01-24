Basilicata, lavoro: “Si proceda all’approvazione di una proposta di Piano Triennale”. Ecco i dettagli

“La posizione espressa dalla CISL Funzione Pubblica incrocia la L.R. 19 febbraio 2025, n. 15 ‘Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o lo smart working della Regione Basilicata’; legge da noi proposta e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, Capogruppo del PD in Consiglio regionale, che aggiunge:

“L’art. 4 della succitata legge prevede che la Giunta regionale, a seguito dell’incontro con le rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese e, valutate le osservazioni ricevute, proceda all’approvazione di una proposta di Piano Triennale che dovrà essere sottoposta alle Commissioni consiliari competenti e all’approvazione definitiva del Consiglio regionale.

Nelle scorse settimane per agevolare il lavoro della Direzione Generale per lo sviluppo economico, che dovrà per alcuni aspetti coordinarsi con la Presidenza della Giunta, abbiamo fornito una nota abbastanza puntuale per accelerare l’attuazione della legge regionale.

E tra le azioni suggerite vi è anche l’organizzazione dello smart working per la Regione e l’eventuale rete di co-working.

Il nostro auspicio è che la Giunta regionale approvi al più presto il Piano Triennale previsto dalla legge per poi procedere con l’approvazione in Consiglio e con l’attuazione attraverso bandi e regolamenti, a seconda delle azioni previste”.