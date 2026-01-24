Policoro, importante riconoscimento per Sanya: prima donna e prima rappresentante del Sud e della Basilicata a ricoprire questo incarico. Complimenti!

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dalle Nazioni Unite, l’IIS “Fermi” di Policoro accoglie con viva soddisfazione la notizia del conferimento, previsto per il pomeriggio odierno, del Premio Buccoli a Sanya Bonelli, studentessa dell’Istituto, indirizzo classico, per il suo straordinario impegno nella rappresentanza studentesca, nella partecipazione giovanile e nelle politiche educative e digitali a livello nazionale ed europeo.

Per la Dirigente scolastica dell’IIS “Fermi”:

“Educare significa prevenire: prevenire la violenza, le disuguaglianze, gli stereotipi e l’emarginazione.

Educare oggi significa prendersi cura del domani.

Il percorso di Sanya Bonelli testimonia in modo concreto come l’educazione possa tradursi in responsabilità, partecipazione consapevole e cambiamento reale”.

Eletta Portavoce Nazionale degli Studenti, prima donna e prima rappresentante del Sud e della Basilicata a ricoprire questo incarico, Sanya Bonelli ha rappresentato le studentesse e gli studenti italiani attraverso gli organi di rappresentanza studentesca presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, partecipando ai principali tavoli decisionali e contribuendo in maniera significativa alle politiche di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Nel corso del suo mandato ha promosso buone pratiche, coordinato gruppi di lavoro e favorito un dialogo strutturato e continuo tra studenti e istituzioni.

Accanto all’impegno nazionale, ha mantenuto un forte legame con il territorio, ricoprendo ruoli di responsabilità nella rappresentanza provinciale e regionale e promuovendo iniziative di cittadinanza attiva.

Parallelamente, ha maturato una rilevante esperienza in ambito culturale e digitale, partecipando a progetti e contesti europei di alto profilo.

Il Premio Buccoli riconosce non solo un percorso di eccellenza personale, ma anche il valore dell’educazione come strumento di emancipazione, empowerment e costruzione di una società più giusta e consapevole, fondata su una solida formazione culturale e civica.

Un riconoscimento che, nella Giornata Internazionale dell’Educazione, assume un significato particolarmente simbolico.

L’IIS “Fermi” di Policoro esprime profondo orgoglio per il traguardo raggiunto da Sanya Bonelli, confermando il ruolo della scuola come comunità educante, luogo di crescita, partecipazione e valorizzazione dei talenti delle giovani generazioni, obiettivo particolarmente caro all’Istituto.