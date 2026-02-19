Basilicata: cordoglio per la scomparsa della cara madre di Dino Paradiso, da sempre impegnato a raccontare con sensibilità rara, il popolo lucano

Chiorazzo esprime cordoglio per la scomparsa della madre di Dino Paradiso.

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della cara madre di Dino Paradiso, da sempre impegnato a raccontare, con intelligenza e sensibilità rara, il popolo lucano.

“La perdita della propria madre rappresenta uno dei dolori più profondi e laceranti che si possano attraversare.

In questo momento di grande sofferenza desidero stringermi con affetto sincero all’amico Dino e rivolgere un pensiero commosso a tutta la sua famiglia”.

“Attraverso il suo impegno artistico e civile, Dino continua a dare voce alla nostra terra, raccontando con ironia e autenticità contraddizioni, pregi e speranze.

Oggi è il momento del silenzio e della vicinanza, nel rispetto di un dolore che riguarda prima di tutto la dimensione più intima e familiare”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la triste perdita.