Matera: il Prefetto visita la Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco. Le foto

Nella tarda mattinata di oggi, 19 febbraio 2026, il Prefetto di Matera, S.E. Maria Carolina Ippolito, si è recato in visita ufficiale presso la Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ad accoglierla, in un clima di profonda stima ed entusiasmo, il Comandante Provinciale, Ing. Amalia Tedeschi, unitamente a tutto il personale in servizio.

La visita ha assunto un valore particolare grazie alla presenza degli studenti della classe I^A (indirizzo sportivo) del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera.

I ragazzi si trovavano in caserma per partecipare al progetto “Scuola Sicura”, un’iniziativa di sensibilizzazione che il Comando sta portando avanti con il supporto di tre giovani volontari del Servizio Civile Universale (SCU).

Il Prefetto ha avuto modo di salutare i giovani, sottolineando l’importanza della cultura della sicurezza fin dai banchi di scuola.

Il percorso è proseguito con la visita alla Sala Operativa, definita il “cuore pulsante” dell’attività di soccorso tecnico urgente, dove il Prefetto ha potuto osservare da vicino la gestione tecnologica e umana delle emergenze sul territorio.

Successivamente, presso gli spazi destinati alla S.O.I. (Sala Operativa Integrata), S.E. Maria Carolina Ippolito ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali del Comando, confermando la centralità del dialogo e del confronto costante per il benessere del personale e l’efficienza del servizio.

Durante l’incontro, il Prefetto ha voluto esprimere la propria personale ammirazione per l’operato dei Vigili del Fuoco, condividendo un toccante ricordo legato al suo precedente incarico a Crotone.

“Conservo nel mio ufficio privato in Prefettura uno scatto fotografico che ritrae il salvataggio di alcuni bambini migranti da parte dei Vigili del Fuoco,” ha dichiarato il Prefetto, citando quell’immagine come simbolo del coraggio e dell’umanità che contraddistinguono il Corpo.

A suggello della giornata, il Comandante Amalia Tedeschi ha omaggiato il Prefetto con il Crest del Comando di Matera, quale segno di riconoscimento e gratitudine per la vicinanza dimostrata alle donne e agli uomini dei Vigili del Fuoco.

Ecco le foto.