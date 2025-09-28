Attenzione: tentativi di truffe nel materano! L’avviso

L’ Amministrazione Comunale desidera allertare la popolazione di Grassano sulla recrudescenza di tentativi di truffa telefonica che stanno purtroppo interessando il territorio.
Stiamo ricevendo diverse segnalazioni relative alla cosiddetta truffa del “falso corriere”.
I malintenzionati si spacciano per corrieri o addetti a spedizioni e, con vari pretesti (come presunti problemi di pagamento, spedizioni bloccate o la necessità di pagare un piccolo importo alla consegna), tentano di estorcere dati personali, bancari o denaro.
Cosa fare per proteggervi:
1. Non fornite mai dati personali, codici PIN, credenziali bancarie o numeri di carte di credito al telefono.
2. Verificate sempre l’identità del chiamante. Se si tratta di un’azienda di spedizioni, chiudete la telefonata e richiamate voi stessi il numero ufficiale.
3. Non effettuate pagamenti o versamenti richiesti in modo inatteso tramite chiamata.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a mantenere alta la guardia, specialmente nei confronti dei nostri concittadini più anziani, che spesso sono il bersaglio preferito di questi criminali.
Se ricevete una chiamata sospetta:
- Allertate immediatamente le Forze dell’Ordine componendo il 112.
- La collaborazione e la prudenza di tutti sono fondamentali per contrastare questi fenomeni.
- La sicurezza è una priorità, la prudenza un dovere.