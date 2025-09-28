“Jeep Compass: il lancio ufficiale nello stabilimento di Melfi, che si conferma centrale per Stellantis”. Il commento dell’assessore Cupparo

“La presentazione al Salone dell’Auto di Torino della nuova Jeep Compass nelle versioni elettrica e ibrida, il cui lancio ufficiale è previsto nello stabilimento di Melfi, che si conferma centrale per Stellantis, va nella direzione che il nostro segretario nazionale di Fi e vicepremier Antonio Tajani ha indicato per la rinascita del Sud alla Festa del partito a Telese.

Vogliamo che tutte le imprese vengano messe in condizione di creare benessere per i cittadini.

E l’automotive che soprattutto al Sud ha un forte peso su occupazione ed imprese ha un importante ruolo da svolgere”.

Così l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per il quale:

“la presentazione della terza generazione della Jeep Compass, con l’apertura degli ordini e consegne previste nel primo trimestre del 2026, è un passo avanti nel programma di produzione a Melfi con i nuovi modelli.

Bene la scelta dell’immediata produzione della versione ibrida che, tenuto conto delle difficoltà che incontra il mercato di vendita delle auto elettriche, è una valida alternativa per raggiungere gli obiettivi congiunti di volumi produttivi e livelli occupazionali”.

Nel sottolineare che “la Regione è fortemente impegnata a colmare il divario di competitività che le nostre imprese registrano rispetto a quelle del Nord come sui costi energetici che sono uno dei fattori determinanti, anche se non l’unico”, Cupparo aggiunge che:

“vogliamo raccogliere la sfida lanciata proprio a Telese dal ministro della Transizione energetica Gilberto Pichetto Fratin della capacità di produzione di energia, con un mix in cui vengono valutate tutte le fonti di produzione.

Poi dobbiamo attrezzarci con la rete e in generale a migliorare le infrastrutture affinché il territorio sia sempre più competitivo”.