A Matera e provincia aumentano i tentativi di furto agli sportelli: disposta la chiusura in queste ore

Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di ventuno uffici postali nel territorio della provincia di Matera dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.
Questi gli uffici.
|
UFFICIO
|
MATERA CITTA’
|
ACCETTURA
|
BERNALDA
|
MARCONIA
|
FERRANDINA
|
GRASSANO
|
IRSINA
|
METAPONTO
|
MONTALBANO JONICO
|
MONTESCAGLIOSO
|
NOVA SIRI STAZIONE
|
POLICORO
|
POMARICO
|
SALANDRA
|
SCANZANO JONICO
|
STIGLIANO
|
TRICARICO
|
TURSI
|
MATERA 1
|
MATERA 2
|
MATERA 4