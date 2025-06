Vigili del fuoco: brutta notizia per distaccamento di Policoro, che vive da sempre una situazione di sotto organico. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere regionale Piero Marrese:

“Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge da sempre un lavoro encomiabile, riconosciuto come indispensabile dai cittadini e dalle istituzioni, in particolare in Basilicata il loro impegno a servizio della comunità è estremamente tangibile e sempre più apprezzato.

Con oltre diecimila interventi annui nella nostra regione, riguardanti emergenze di ogni genere, sono un presidio insostituibile per le nostre comunità, anche in considerazione del fatto che nelle annate 2022 e 2023 il numero degli incendi in Basilicata secondo l’Ispra è triplicato mandando in fumo oltre 550 ettari di superficie boschiva solo l’anno scorso.

Una vera e propria emergenza alla quale si dovrebbe rispondere con un potenziamento di uomini e mezzi e invece avviene l’esatto opposto.

E’ inconcepibile la notizia del declassamento del Distaccamento dei VV.F. di Policoro, che è un presidio importantissimo per tutto il Metapontino e non solo.

Proprio alle porte della stagione estiva, quando gli interventi dei Vigili del Fuoco aumentano esponenzialmente a causa degli incendi, della calura e degli incidenti stradali, si decide di depotenziare il Distaccamento.

Fermo restando il diritto alle ferie del personale, che è giusto che riposi dopo mesi di duro lavoro, non si può ridimensionare in questa fase né in altre dell’anno il Distaccamento di Policoro, che vive da sempre una situazione di sotto organico (già oggi di 8 unità per turno, invece delle 9 necessarie).

Con questa decisione ci sarebbero solo 7 unità per turno, che sarebbero gravate di lavoro ed esposte a più rischi.

La Giunta Regionale si adoperi al più presto presso il Ministero dell’Interno affinché non si tratti il Metapontino come un numero, ma come un territorio che ha bisogno di sicurezza e di attenzione”.