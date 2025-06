La Basilicata tra le migliori regioni del Mezzogiorno per screening oncologici. Il report

“La prevenzione non è più solo una buona prassi sanitaria, ma una vera e propria infrastruttura strategica per garantire sostenibilità, equità e qualità del sistema salute.

In Basilicata questa visione si sta traducendo in scelte concrete, fondate sull’innovazione, sull’inclusione e sulla prossimità.”

Lo ha dichiarato Cosimo Latronico, Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, intervenendo alla sessione conclusiva degli Stati Generali della Prevenzione, svoltisi a Napoli il 17 giugno, alla presenza delle massime autorità sanitarie e istituzionali del Paese.

Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, i sottosegretari Marcello Gemmato e Alessio Butti, il Capo di Gabinetto del Ministero Marco Mattei, l’esperto del Ministro Domenico Mantoan, la dirigente del Ministero, Maria Rosaria Campitiello e i rappresentanti delle Regioni e delle principali istituzioni nazionali.

Oltre 9 milioni investiti: prevenzione, innovazione e reti territoriali

Latronico ha illustrato gli investimenti già attuati dalla Regione Basilicata, che ha destinato oltre 9,4 milioni di euro – grazie anche alle risorse del PNRR – al rafforzamento della sanità territoriale, con un focus su prevenzione, cronicità, integrazione ospedale-territorio, equità di accesso e terapia del dolore.

Solo nell’ultimo anno, oltre 3,4 milioni di euro sono stati investiti in interventi specifici di prevenzione. Tra questi spiccano i nuovi screening oncologici per prostata e polmone, attivati presso l’Ospedale San Carlo di Potenza e il CROB di Rionero in Vulture, con protocolli certificati ISO 9001 e utilizzo di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati.

“È uno dei primi programmi strutturati per il tumore della prostata avviato in Italia, con il coinvolgimento degli uomini fino a 70 anni e un’attenzione particolare ai soggetti a rischio dai 45 anni in su,” ha evidenziato Latronico.

I numeri parlano: Basilicata tra le migliori del Mezzogiorno per screening oncologici

Secondo il Report 2023 dell’Osservatorio Nazionale Screening, la Basilicata supera le soglie ministeriali in due programmi su tre, collocandosi al sesto posto in Italia per lo screening della cervice uterina e al nono per quello del colon-retto.

Un risultato particolarmente significativo, considerato il contesto del Mezzogiorno.

L’ASP di Potenza ha investito oltre 4 milioni di euro in percorsi diagnostico-terapeutici integrati, digitalizzazione e supporto ai pazienti cronici.

L’ASM di Matera ha invece puntato su personalizzazione delle cure, salubrità degli ambienti sanitari e rafforzamento delle cure palliative.

Il CROB, con quasi 1 milione di euro, ha attivato servizi per il supporto psicologico, ambulatori di terapie integrate e promozione di stili di vita sani.

Progetti per l’inclusione e l’equità

Con il Piano Nazionale Equità nella Salute, la Basilicata ha investito oltre 2 milioni di euro per garantire l’accesso alla prevenzione a persone con disabilità, stranieri, residenti in aree interne e ospiti di strutture comunitarie.

“Prevenzione significa anche inclusione sociale – ha spiegato Latronico – perché il diritto alla salute deve essere realmente universale e accessibile.”

Partecipazione e cultura della salute

L’intervento si è soffermato anche sul progetto LucAS (Lucania Ambiente e Salute), uno strumento di epidemiologia partecipata che integra la raccolta di dati sanitari con il coinvolgimento diretto delle comunità locali per costruire un Profilo di Salute dei lucani, considerando anche le ricadute ambientali.

Al centro delle politiche regionali vi è anche la promozione della cultura della salute, in particolare nelle scuole.

Con la Rete Lucana delle Scuole che Promuovono Salute, sono 55 gli istituti coinvolti in progetti su alimentazione, attività fisica, salute mentale, sessualità consapevole, prevenzione delle dipendenze e sicurezza stradale.

“Formiamo cittadini consapevoli fin dai banchi di scuola. La prevenzione è anche educazione, responsabilità, cittadinanza attiva.”

Una visione per il futuro: il nuovo Piano Regionale 2026–2030

Latronico ha infine annunciato che tutti questi interventi saranno integrati e rilanciati nel Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026–2030, in corso di elaborazione.

“I sei macro-obiettivi – dall’invecchiamento attivo alla medicina territoriale, dalla digitalizzazione alla piena attuazione del PNRR – rappresentano la nostra bussola per un sistema sanitario moderno, giusto e sostenibile.

E continueremo a investire nella formazione di chi guida il sistema, con percorsi dedicati a direttori generali, dirigenti medici e sanitari.”

“La Basilicata è pronta a continuare su questa strada, con determinazione, spirito di collaborazione e concretezza – ha concluso Latronico – Perché prevenzione significa guardare avanti e costruire oggi le condizioni per una salute migliore domani”.