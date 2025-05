Tutto pronto per andare alla scoperta del Bosco di Lucignano nel cuore del Parco della Murgia Materana. Questa l’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 Maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano invita a riscoprire la straordinaria varietà di specie animali e vegetali che, insieme ai loro habitat, rendono unico il nostro Paese.

Lo fa con le Camminate nella biodiversità, l’evento di punta della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, una ricca proposta di visite speciali con guide d’eccezione che, dopo il weekend appena trascorso, proseguono sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 in numerosi Beni della Fondazione, da nord a sud della Penisola, pensate per osservare da vicino la vita che ci circonda.

Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, boschi e zone umide, volto a diffondere conoscenze e buone pratiche affinché ciascuno, nelle piccole scelte quotidiane, possa fare la sua parte per la tutela della biodiversità, un patrimonio spesso nascosto ma indispensabile per il futuro del Pianeta e oggi fortemente minacciato (informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna su www.faibiodiversita.it).

Studiosi ed esperti, come biologi e zoologi, guardiaparco e guide naturalistiche, giardinieri e apicoltori, accompagneranno eccezionalmente il pubblico durante le Camminate e affronteranno temi oggi più che mai attuali: il valore della biodiversità agricola per la sicurezza alimentare, la trasmissione dei saperi legati alle specie botaniche locali, il ruolo chiave degli impollinatori per la riproduzione delle piante e delle colture e, più in generale, il delicato rapporto tra uomo e le specie selvatiche.

Domenica 25 Maggio alle ore 9.30, Casa Noha, Bene del FAI a Matera, invita a scoprire il Bosco di Lucignano nel cuore del Parco della Murgia Materana, al confine con Ginosa.

Caratterizzato da una straordinaria varietà di microclimi, il parco ospita una ricca biodiversità che offre un ecosistema ideale per molteplici specie botaniche.

Durante il trekking, una guida escursionistica e un esperto naturalista accompagneranno alla scoperta di piante emblematiche come il leccio, il lentisco, l’olivastro e l’ombelico di Venere, raccontando l’importanza di ciascuna nel mantenimento dell’equilibrio ecologico del bosco.

Percorrendo semplici e suggestivi sentieri, sarà possibile immergersi in un sistema naturale dove ogni pianta e ogni specie ricoprono un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità.

Luogo d’incontro: Stazione delle FAL di Villalongo, Matera.

È necessario avere l’auto propria.

Il FAI racconterà la biodiversità, un patrimonio di inestimabile valore e bellezza da conoscere e proteggere, nel contesto dei suoi Beni, e non solo.

Il programma delle Camminate, infatti, sarà arricchito dalle iniziative organizzate dalla rete di volontari delle Delegazioni FAI attive in tutte le regioni che, con entusiasmo e straordinaria energia, proporranno oltre 100 visite di approfondimento, passeggiate e percorsi accompagnati da specialisti in tanti e diversi territori.

Tra le proposte del FAI in Basilicata, Domenica 25 Maggio alle ore 9:00 e alle 17:00 le visite alla via dei Jardin a Tursi (MT), tra gli agrumeti sulla sponda sinistra del fiume Sinni.