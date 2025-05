Lucani nel Mondo, Policoro si congratula con la nuova Delegata Provinciale per la Provincia di Matera. Ecco di chi si tratta

Giornata dei Lucani nel Mondo: Amministrazione Comunale di Policor si congratula con la concittadina Mery Padula per la nomina a delegata provinciale CIM.

Scrive l’amministrazione in proposito:

“Ci sono radici che contribuiscono a rendere migliore il nostro presente.

Ci sono storie, tradizioni e valori che meritano di essere festeggiati perché tramandati negli anni con sacrificio.

Oggi, 22 Maggio, si celebra la Giornata dei Lucani nel Mondo, una ricorrenza che ogni anno rinsalda i nostri animi, i nostri cuori e le nostre esperienze con chi in passato ha contributo a costruire la lucanità dentro e fuori i confini regionali.

Un contributo brillante, spesso silenzioso, ma che va tramandato anche alle future generazioni.

In occasione di questa giornata, l’Amministrazione Comunale di Policoro si congratula con la propria concittadina, la giornalista Mary Padula, che in occasione dell’evento che si terrà a Potenza ‘Basilicata nel Mondo i diritti negati: il decreto contro gli italo discendenti, la crisi del sistema associativo, i gemellaggi come occasione per la rigenerazione dei territori’, è stata nominata Delegata Provinciale per la Provincia di Matera del Centro Studi Internazionali e della CIM – Confederazione dei Lucani nel Mondo”.