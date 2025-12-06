Tursi: il giovane Alessandro pronto a far apprezzare il suo talento in un evento di caratura nazionale. In bocca al lupo!

“Il nostro giovane violinista Alessio Ferrara parteciperà alla seconda edizione del Premio Nazionale “L’Albero della Vita”, in memoria di Ilaria Gentile, in programma il 18 Dicembre a partire dalle 18.00 presso il Convento dei Domenicani ad Amendolara“.

È quanto fa sapere il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, che scrive:

“Alessio, dopo una stagione estiva che lo ha visto protagonista con il suo inseparabile violino in varie piazze lucane, esce fuori dai confini regionali per far apprezzare il suo talento in un evento di caratura nazionale.

Un ulteriore attestato di stima che testimonia la bravura di una delle eccellenze di cui la nostra comunita può vantarsi e che sono sicuro saprà farsi strada nel corso della sua carriera, visto che ha dalla sua la giovane età e la possibilità di ampliare il già ricco repertorio musicale con il quale non mancherà di deliziare ancora per molti anni il pubblico.

In bocca al lupo Alessio.

Coltiva sempre i tuoi sogni e porta sempre più in alto la tua bravura e la comunità che sempre ti sostiene e ti stima.

Le immagini salienti della Kermesse saranno riprese direttamente dalla Rai“.