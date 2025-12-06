Matera, carro della Bruna: svelato il bozzetto vincitore di Francesca Cascione. La foto

Oggi nella Basilica Cattedrale di Matera, è stato svelato il 𝐛𝐨𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 del bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale 2026, realizzato dall’artista materana 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 e dedicato al tema evangelico “𝐥𝐨, 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨, 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐚 𝐯𝐨𝐢, 𝐝𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐨𝐢 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐧𝐢 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢”.(𝐜𝐟𝐫 𝐆𝐯 13, 14), scelto per la 637esima edizione della Festa della Bruna.
A presiedere la commissione il professor Amerigo Restucci, accompagnato dalla prof.ssa Francesca Perrone, dalla dott.ssa Patrizia Minardi, dal sig. Giovanni Dell’Acqua e dalla prof.ssa Angela Colonna.
Alla notaio Brunella Carriero, invece, il compito di controllare il corretto svolgimento della seduta e decretare la classifica, di tutti gli elaborati consegnati all’Associazione nei termini stabiliti dal bando.
Ecco in foto il 𝐛𝐨𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐨𝐧𝐟𝐚𝐥𝐞 2026 che verrà realizzato dall’artista materana 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞.