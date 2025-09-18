Tricarico: “Ferma e sentita condanna per il vile atto e piena solidarietà al sindaco”. Ecco cosa è successo

“Ferma e sentita condanna per il vile atto e piena solidarietà al sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso”.

Le ha espresse il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, “a nome dell’intera Amministrazione provinciale e del personale dell’Ente.

L’attacco a un rappresentante delle istituzioni è un atto inaccettabile che condanniamo con la massima fermezza.

Questa aggressione non colpisce solo una persona, ma l’intera comunità e i principi democratici e di legalità che i nostri sindaci, ogni giorno, si impegnano a difendere.

Esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà al Sindaco Paradiso e alla sua famiglia, assicurando il nostro totale sostegno in questo difficile momento”.

Il Presidente della Provincia ha poi sottolineato l’importanza del ruolo dei sindaci come “punto di riferimento per i cittadini”, e ha ribadito “l’impegno delle istituzioni a garantire la sicurezza e la dignità di chiunque svolga il proprio dovere al servizio della collettività.

Episodi come questo non devono trovare spazio nella nostra società.

Continueremo a lavorare, con ancora più determinazione, per contrastare ogni forma di violenza e per garantire che i nostri amministratori possano operare in un contesto di sicurezza e rispetto”.