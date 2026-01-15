Tricarico celebra i Dialetti Lucani: “un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare”. L’iniziativa

Il prossimo sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 17:00, nella Biblioteca comunale di Tricarico (MT), l’UNPLI Basilicata ospiterà l’incontro sul tema “Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare”, promosso in occasione della Giornata nazionale del Dialetto e delle lingue locali. All’importante iniziativa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Tricarico e con il patrocinio del comune di Tricarico, prenderanno parte Paolo Paradiso, Sindaco del comune del materano, Francesco Santangelo, Presidente della Pro Loco di Tricarico, Vito Sabia, Presidente dell’UNPLI Basilicata, Rocco Stasi, Consigliere regionale dell’UNPLI Basilicata e Donato M. Mazzeo, della Fondazione Int. “Clem. XI” Tirana e Direttore di “Basilicata Arbereshe”.

Il momento di riflessione sarà impreziosito dalla relazione di Patrizia Del Puente, Docente di Glottologia e Linguistica presso l’UNIBAS e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia.

Il culmine dell’evento nella consegna di riconoscimenti e menzioni agli Istituti scolastici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale – sez. Scuola” (ed. 2024/2025): all’Istituto Comprensivo “Valsinni – Tursi” – Scuola secondaria di primo grado di Tursi (MT), la menzione d’onore per la sezione “Scuola – Prosa”.

La sezione menzioni alle Pro Loco UNPLI Basilicata per la diffusione del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale – sez. Scuola” (ed. 2024/2025) e il coinvolgimento degli Istituti scolastici ha visto primeggiare la Pro Loco San Giorgio Lucano (MT).

Le autrici che hanno rappresentato la Basilicata al Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” (ed. 2025) sono Irene Immacolata Panella, primo classificato sez. “Premio Tullio De Mauro – Tesi di Laurea” e Graziana Di Biase, finalista sez. “Premio Tullio De Mauro – Teatro”.

Le menzioni alle Pro Loco UNPLI Basilicata, infine, per la diffusione del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” (ed. 2025) andranno alle Pro Loco Irsina (MT); Lauria (PZ); Miglionico (MT); Pignola (PZ); Rapone (PZ) e Sant’Angelo Le Fratte (PZ).