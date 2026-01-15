La Provincia di Matera al fianco di Policoro Capitale del Mare: “Un territorio che rema unito”

Un’opportunità di crescita per l’intera area metapontina.

È questa, in estrema sintesi, la motivazione principale che ha portato la Provincia di Matera a formalizzare il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di “Capitale Italiana del Mare 2026”.

Lo ha annunciato il Presidente, Francesco Mancini, che spiegando le ragioni di questa scelta ha sottolineato il valore strategico del progetto:

“Policoro è uno dei poli più vitali, dinamici e identitari della nostra costa.

La sua candidatura non è solo un atto simbolico, ma un progetto concreto che rappresenta l’occasione per valorizzare la cultura del mare, la biodiversità e l’economia blu, temi oggi centrali per uno sviluppo sostenibile, moderno e orientato al futuro del territorio.

Come Provincia abbiamo non solo il dovere, ma anche la sensibilità di sostenere percorsi che rafforzano l’identità locale e creano nuove opportunità per cittadini e imprese”.

Mancini ha poi ricordato il ruolo dell’ente provinciale:

“La Provincia è la casa dei Comuni e il nostro compito è favorire progettualità e strategie di sviluppo condivise, oltre a valorizzare le eccellenze locali.

La candidatura di Policoro può diventare un progetto corale, capace di mettere in rete esperienze, competenze e iniziative già presenti sul territorio, rendendole fruibili anche a livello nazionale e internazionale.

È un percorso che può generare benefici non solo per Policoro, ma per tutta la provincia di Matera”.

Il Presidente ha inoltre richiamato l’importanza del mare come elemento identitario:

“Il mare racconta la nostra storia e rappresenta una risorsa per il futuro. Sostenere Policoro significa sostenere una visione che unisce tutela ambientale, cultura e sviluppo economico”.

Mancini ha concluso confermando la disponibilità dell’ente “a partecipare a forme di partenariato e a collaborare alla definizione del dossier progettuale che accompagnerà la candidatura”.