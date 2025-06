Tricarico: “Artisti del Novecento per Scotellaro”. Ecco l’appuntamento

Giovedì 26 giugno 2025, alle 17.00, nel salone del museo di Palazzo ducale, a Tricarico, sarà presentato il volume “Artisti del Novecento per Scotellaro.

La collezione d’arte del Comune di Tricarico”, a cura di Carmela Biscaglia e Mariadelaide Cuozzo, Edizioni Giannatelli, Matera, 2024.

Promotori dell’iniziativa sono i Musei nazionali di Matera-Direzione regionale musei nazionali della Basilicata, il museo di Palazzo ducale di Tricarico e il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, che ne ha realizzato la pubblicazione all’interno dei programmi posti in atto per questa importante ricorrenza.

Porgeranno i saluti istituzionali Maria Grazia Cacciola, funzionaria dei Musei nazionali di Matera-Direzione regionale musei nazionali della Basilicata; Paolo Paradiso, sindaco di Tricarico; Antonio Bruno Zagaria, presidente del Centro “Carlo Levi” di Matera e Sabrina Lauria, capo Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna.

Gli interventi sull’opera saranno affidati a Donato Verrastro, docente di Storia contemporanea e prorettore al public engagement dell’Università della Basilicata, componente del Comitato nazionale Rocco Scotellaro; Maria Teresa Imbriani, docente di Letteratura italiana all’Università della Basilicata e componente del Comitato nazionale Rocco Scotellaro; Ferdinando Mirizzi, docente di Discipline demoetnoantropologiche all’Università della Basilicata e componente del Comitato nazionale Rocco Scotellaro; Maria Grazia Cacciola, funzionaria storica dell’arte dei Musei nazionali di Matera.

Il coordinamento della serata è affidato al giornalista Vito Sacco.

Saranno presenti le curatrici del volume Carmela Biscaglia, deputato della Deputazione di storia patria per la Lucania-Istituto per gli studi storici dall’antichità all’età contemporanea e Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università della Basilicata e delegata del Rettore alla valorizzazione del patrimonio artistico dell’Ateneo.

Il volume costituisce il primo studio scientifico in Basilicata di una collezione d’arte di provenienza municipale, quella del Comune di Tricarico.

I saggi delle curatrici ne ricostruiscono la storia legata a Rocco Scotellaro che, lungo l’arco della sua breve esistenza, coltivò un intenso rapporto con le arti visive, diventando, al pari del suo fraterno amico Carlo Levi, una fonte d’ispirazione e un termine di riferimento per più generazioni di artisti.

La vicenda del poeta e intellettuale di Tricarico è parte integrante di un momento storico durante il quale la Basilicata generò e attrasse forze intellettuali accomunate dall’interesse per il Mezzogiorno: antropologi, sociologi, economisti, architetti, artisti, scrittori e fotografi, che scoprirono e indagarono il territorio lucano, creando fertili connessioni con lo scenario nazionale e internazionale.

La collezione di Tricarico s’intreccia sia con le indagini sociologiche e urbanistiche compiute nella cittadina fra gli anni Cinquanta e Settanta, sia con la fortuna postuma di Scotellaro nello stesso periodo, poiché diverse delle opere che compongono la raccolta vi sono giunte in seguito a tali indagini o a mostre celebrative dedicate alla sua memoria.