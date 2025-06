L’Italia del Futsal ama Policoro, sempre pronta a vestirsi d’azzurro: allenamenti a porte chiuse per le Nazionali femminili e maschili. I dettagli

L’Italia del Futsal, sia maschile che femminile, si è ritrovata nei giorni scorsi a Policoro per un importante raduno estivo.

Un momento per ritrovarsi, per riflettere, anche per sperimentare nuovi campioni e nuove leve su cui poter fare affidamento in vista degli impegni futuri.

La Nazionale maschile del ct Salvo Samperi e la femminile della selezionatrice Francesca Salvatore hanno lavorato duro nella nostra località, approfittando della disponibilità del Palercole, non occupato più dalle scuole, per allenamenti a porte chiuse dove si sono studiate e perfezionate importanti strategie.

Le ragazze della ct Salvatore hanno affinato gli schemi in vista dell’impegno di novembre quando l’Italia parteciperà al primo Mondiale di Futsal che sarà organizzato a Manila, nelle Filippine.

“Abbiamo lavorato sodo per prepararci al meglio – ha commentato l’allenatrice azzurra – in una location eccezionale come Policoro che ci ha permesso di godere di strutture di primo livello.

Sacrificio, sudore e tanto attaccamento alla maglia: il gruppo è pronto, competitivo e sono sicura che l’Italia sarà pronta per il Mondiale perché non intende certo andare a fare la comparsa”.

Idee chiare e piena soddisfazione per questa tournée metapontina, anche per Salvo Samperi, allenatore della Nazionale maschile:

“Abbiamo affrontato questo raduno sperimentando e portando nel gruppo tanti giovani che dovranno rappresentare il futuro dell’Italia – commenta il ct – Conoscevo già Policoro e quest’ambiente che ci ha permesso di allenarci al meglio, godendo di tranquillità e professionalità che in questo momento rappresentano per noi i presupposti indispensabili per costruire la futura Italia.

Partiamo da qui con buoni feedback per l’intero movimento. A settembre ci ritroveremo per giocarci la gara di spareggio alla qualificazione agli Europei: ci faremo trovare pronti”.

“Ringraziamo la Divisione Calcio a 5 per scegliere sempre Policoro per i suoi appuntamenti, sia quelli ufficiali e non – commenta l’Assessore con delega Grandi Eventi al Comune policorese, Massimiliano Scarcia – è innegabile che la nostra accoglienza e il Palaercole rappresentino due importanti punti a nostro favore.

La Città di Policoro è ormai confort zone per il Futsal e per lo sport in generale. Gli appuntamenti che si susseguono durante l’anno hanno dimostrato che la vera destagionalizzazione si ottiene anche attraverso il turismo sportivo.

Lavoriamo per i prossimi appuntamenti che possano coinvolgere la comunità e che diventino volano per l’economia locale”.