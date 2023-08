Trasporti a Matera: ad agosto linea urbana speciale per Cava del sole e parco delle chiese rupestri

L’Amministrazione comunale di Matera, con l’assessorato alla Mobilità urbana, ha avviato ieri (1 agosto) una linea speciale di bus per Cava del sole “David Sassoli” e il Parco delle chiese rupestri.

Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla Mobilità urbana Giuseppe Digilio.

Fino al 31 agosto, tutti i giorni si effettueranno corse ogni 60 minuti, con prima partenza alle ore 9.30 da piazza San Pietro Caveoso e ultima di rientro dal Belvedere alle ore 13, che terminerà alle 13.15 in via Moro, di fronte la scuola “Torraca”.

Dopo la sospensione per pausa pranzo, alle ore 15.30 il servizio ripartirà da piazza San Pietro Caveoso fino all’ultimo rientro previsto per le ore 21, con capolinea sempre in via Moro/scuola Torraca.

Commentano Bennardi e Digilio:

“Abbiamo voluto creare questa linea speciale per agevolare soprattutto i turisti (oltre ovviamente ai residenti) che affollano in questi giorni la città, oltre ai suoi luoghi naturalistici e artistici di pregio”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)