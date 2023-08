Matera: è possibile presentare domanda per l’ammissione dei bambini agli Asili Nido. Ecco come fare

Da oggi è possibile presentare domanda per l’ammissione dei bambini agli Asili Nido comunali e privati accreditati della città di Matera.

Un servizio essenziale a supporto delle famiglie.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 22 agosto alle ore 12. Si tratta di un servizio dotato di piattaforma informatica, quindi i cittadini interessati e in possesso dei requisiti, dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità elettronica, attraverso la procedura informatica presente sul sito istituzionale del Comune di Matera, sezione “Avvisi –Domande Asili Nido 2023/2024”, raggiungibile al link: https://matera.retedelsociale.it. Si dovranno utilizzare le credenziali Spid associate alle singole istanze inoltrate.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione e istruite domande presentate attraverso altre modalità (pec, mail, consegna a mano ecc.).

Per evitare il più possibile disguidi e/o ritardi, i cittadini devono verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti; in caso di più figli occorre procedere alla presentazione di una domanda per ciascun figlio;

terminata la compilazione della domanda, seguendo tutti i passaggi richiesti, dovrà essere inoltrata mediante l’apposito comando “Spedisci”.

Quindi, il sistema registrerà come ultimata la presentazione della domanda, generando un format riepilogativo con numero di protocollo rilasciato dall’ente e codice identificativo associato alla domanda, che sarà trasmesso con valenza di ricevuta all’indirizzo mail indicato dal richiedente.

Il codice identificativo serve ad associare le istanze alle relative pratiche, fino alla pubblicazione della graduatoria nella quale saranno indicati i corrispondenti numeri identificativi univoci associati ai richiedenti e alle domande, per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali degli interessati (richiedenti, nuclei familiari e minori).

Responsabile del procedimento è il funzionario del servizio Politiche sociali Bruno Francione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0835/241334 e al servizio di assistenza tecnica presente nella procedura informatizzata.