Nel cielo di Matera il meraviglioso spettacolo della Superluna dello Storione! Ecco le foto

Una splendida sorpresa ieri nei nostri cieli.

A Matera turisti e residenti hanno potuto ammirare il primo evento astronomico del mese di agosto.

Di cosa si tratta?

Della Superluna dello Storione, ovvero il primo plenilunio del mese dove il nostro satellite è apparso più grande e brillante rispetto al solito perché nel punto della sua orbita più vicino al nostro Pianeta.

Rappresenta una delle due Superluna previste per il mese di agosto, l’altra sarà nella notte a cavallo tra il 30 e il 31 agosto (per avere nuovamente due perigei lunari in un solo mese si dovrà attendere il 2037).

La Luna è stata visibile ad occhio nudo per tutta la notte ma chi possiede binocoli o un telescopio l’ha potuta osservare nel suo massimo splendore.

Ecco le foto scattate da Ezio Cairoli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)