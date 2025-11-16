Su Matera ultimi sprazzi di sole, poi che tempo ci attende? Ecco le previsioni aggiornate

Seguirà un nuovo peggioramento del quadro meteorologico a partire dal 17 novembre per effetto dell’avamposto di una nuova perturbazione; si assisterà dapprima ad un cospicuo aumento della copertura nuvolosa nella giornata di lunedì, e conseguenti piogge nei giorni successivi.
Temperature in calo e ventilazione in aumento in prevalenza dai quadranti occidentali.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 17 Novembre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 14°C.
Invece, Martedì 18 Novembre avremo molto nuvolosi o coperti con piogge per l’intera giornata
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 13°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e di dopodomani.