Grottole: la comunità accoglie l’effigie di Maria SS. della Bruna con profonda fede e devozione. Ecco le foto

Un momento di profonda fede e devozione per la comunità di Grottole dal 16 al 22 novembre, in occasione della Peregrinatio Mariae, promossa dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina e legata alla Festa della Bruna.
In particolare oggi Domenica 16 novembre alle ore 10:30 è arrivata l’effigie di Maria SS. della Bruna alla Chiesa di San Pietro. Poi si è svolta la processione verso la Chiesa Madre.
Alle ore ore 11:00 ha avuto luogo la Santa Messa presieduta da don Francesco Di Marzio, Delegato Arcivescovile dell’Associazione Maria SS. della Bruna
Questo il programma per i prossimi due appuntamenti:
- Venerdì 21 Novembre
Ore 18:00 – Ordinazione diaconale dell’accolito Domenico Pepe
- Sabato 22 Novembre
Ore 18:00 – Santa Messa presieduta da don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale di Matera
A seguire, partenza dell’effigie e rientro presso la Cappella di Costantinopoli nella Basilica Cattedrale di Matera.
Un invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare con fede e raccoglimento a questi giorni di preghiera e condivisione spirituale.
Queste le foto dell’associazione di volontariato Misericordia Grottole.