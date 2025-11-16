ULTIME NEWS

Grottole: la comunità accoglie l’effigie di Maria SS. della Bruna con profonda fede e devozione. Ecco le foto

16 Novembre 2025

Un momento di profonda fede e devozione per la comunità di Grottole dal 16 al 22 novembre, in occasione della Peregrinatio Mariae, promossa dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina e legata alla Festa della Bruna.

In particolare oggi Domenica 16 novembre alle ore 10:30 è arrivata l’effigie di Maria SS. della Bruna alla Chiesa di San Pietro. Poi si è svolta la processione verso la Chiesa Madre.

Alle ore ore 11:00 ha avuto luogo la Santa Messa presieduta da don Francesco Di Marzio, Delegato Arcivescovile dell’Associazione Maria SS. della Bruna

Questo il programma per i prossimi due appuntamenti:

  • Venerdì 21 Novembre

Ore 18:00 – Ordinazione diaconale dell’accolito Domenico Pepe

  • Sabato 22 Novembre

Ore 18:00 – Santa Messa presieduta da don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale di Matera

A seguire, partenza dell’effigie e rientro presso la Cappella di Costantinopoli nella Basilica Cattedrale di Matera.

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare con fede e raccoglimento a questi giorni di preghiera e condivisione spirituale.

Queste le foto dell’associazione di volontariato Misericordia Grottole.