Rievocazioni storiche, ecco come accedere al Fondo nazionale: mancano pochi giorni

È disponibile sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo (https://dos.cultura.gov.it), la modulistica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2026 relative alle attività di cui al D.M. 20 marzo 2025, n. 75, recante:

“Accesso, modalità e criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica”.

Possono presentare domanda di contributo:

gli Enti locali,

soggetti pubblici,

enti di rievocazione storica, vale a dire le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica.

Le manifestazioni ammissibili a contributo devono essere svolte con continuità da almeno cinque anni.

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 16 del 31 gennaio 2026, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’Organismo richiedente e, a pena di esclusione delle stesse, unicamente sui modelli predisposti e resi disponibili online sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo (https://dos.cultura.gov.it).

Affinché possa essere correttamente inviata la domanda, il soggetto sottoscrittore dovrà essere obbligatoriamente munito dei seguenti dispositivi elettronici:

Apposito kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione dell’istanza di ammissione al contributo, conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Link) nell’elenco pubblico dei certificatori;

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzare per l’invio e la ricezione di tutte le comunicazioni/trasmissioni inerenti la pratica di contributo di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni ed assistenza amministrativa:

MiC – Direzione generale spettacolo:

-Sig.ra Enza MINICHIELLO – Tel: 06 6723 3345 – e-mail: enza.minichiello@cultura.gov.it

-Sig.ra Franca ANZINI – Tel: 06 6723 3380 – e-mail: franca.anzini@cultura.gov.it

-Dr.ssa Valentina VIRGA – Tel: 06 6723 3340 – e-mail: valentina.virga@cultura.gov.it

Il Bando è consultabile sulla pagina del Ministero della Cultura, alla sezione Direzione Generale – Spettacolo.