“Rientrare in Basilicata in occasione delle festività non può essere un lusso”. La richiesta

I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato oggi in Aula una mozione contro l’aumento dei prezzi dei biglietti di viaggio che si registra nei periodi di maggiore domanda, con particolare riferimento ai periodo festivi.
Dichiarano i consiglieri:
“Ogni anno studenti e lavoratori lucani fuorisede si trovano di fronte a rincari sproporzionati per poter rientrare nei propri luoghi di origine.
È inaccettabile che il diritto alla mobilità venga compresso da dinamiche tariffarie che trasformano il ritorno a casa in un costo insostenibile per tante famiglie”.
L’aumento esorbitante delle tariffe nei momenti di maggiore richiesta rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze territoriali e di alimentare i processi di spopolamento.
La mozione, quindi, richiama l’interrogazione parlamentare dell’On. Paolo Ciani e impegna il Governo regionale a sollecitare l’Esecutivo nazionale affinché adotti misure per calmierare i prezzi nei periodi festivi.
Si chiede inoltre alla giunta regionale di valutare, in collaborazione con COTRAB e con i gestori del trasporto pubblico locale di Potenza e Matera, iniziative straordinarie a sostegno dei rientri, sul modello di esperienze già attivate in altre regioni.
Concludono Chiorazzo e Vizziello:
“Rientrare in Basilicata a cominciare dalle prossime festività pasquali, deve essere un diritto garantito e non un costo insostenibile”.