Provincia di Matera e CONI Basilicata sottoscrivono un accordo di collaborazione per la promozione dello sport. I dettagli

Avviare una collaborazione strategica a sostegno della cultura sportiva e dei suoi valori attraverso la promozione di iniziative congiunte.

E’ la mission del protocollo d’intesa, della durata di quattro anni, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e da Giovanni Salvia, Presidente del Comitato regionale Basilicata del CONI, con il quale si vuole sottolineare l’importanza della valorizzazione dello sport per i suoi valori educativi e sociali e il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e realtà sportive del territorio.

Nel dettaglio, la collaborazione si concentrerà su diversi ambiti ad iniziare dalla promozione sportiva e culturale, passando per la valorizzazione degli impianti, il supporto alle associazioni sportive, la fornitura di da parte della scuola regionale dello Sport del CONI Basilicata di consulenze gratuite per le associazioni sportive dilettantistiche, la promozione dell’attività fisica per uno stile di vita corretto.

Ha dichiarato Mancini:

“L’accordo dimostra la nostra ferma volontà di creare una sinergia tra enti, perché crediamo che solo lavorando insieme si possano raggiungere risultati concreti e duraturi.

La collaborazione con un’istituzione autorevole come il CONI Basilicata ci consentirà di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di educazione, aggregazione e promozione sociale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla razionalizzazione dell’uso degli spazi, in particolare delle palestre scolastiche di nostra competenza, per renderle più accessibili e funzionali per tutti.

Ringrazio il Coni Basilicata e il suo Presidente Salvia per la disponibilità mostrata e per quanto saprà fare nel rendere concreto questo accordo”.