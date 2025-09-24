Montalbano Jonico dice addio a Maria Grillo, presidente onoraria del Comitato festa di San Maurizio. Il ricordo commosso

Triste giorno per Montalbano Jonico.

Purtroppo è venuta a mancare Maria Grillo, presidente onoraria del Comitato festa di San Maurizio.

Maria è andata via proprio nel giorno dedicato a San Maurizio.

Il sindaco Giuseppe Di Sanzo rende omaggio alla sua concittadina con queste parole:

“‘Gli eroi sono tutti giovani e belli’…

La bellezza non morirà mai.

Fai buon viaggio dolcissima Maria”.

Questo il ricordo del Comitato feste:

“Giornate intense, di festa e di duro lavoro; questo era l’approccio di Maria all’interno del Suo Comitato.

Donna instancabile che non ha mai dato segni di cedimento alcuno nelle fasi più concitate dell’organizzazione della festa Patronale.

San Maurizio, per lei, era la sua vocazione, tanto da non riuscirne a nascondere l’invisibile e forte legame con il Santo Martire.

Da sempre un riferimento per il gruppo e che non ci ha fatto mai mancare la sua presenza, neanche in questa tornata organizzativa; lei da dietro le quinte in trepida attesa e pronta nel dare il suo puntuale contributo tramite un semplice messaggio al Comitato.

Cara Presidente,

ci hai lasciati proprio nel Tuo periodo dell’anno più bello; dove le solennità religiose e la festa civile ti “rapivano” in toto per dedicarti all’organizzazione.

Ti sei spenta nella vita reale ma da oggi hai acceso la tua luce come se fossi un faro; una guida per tutti noi.

Affidiamo l’anima di Maria a San Maurizio e alla cara figura di Padre Pio, che come da calendario si onora quest’oggi.

Ieri San Maurizio e oggi San Pio, due ricorrenze di santi che riassumo gli ultimi anni di vita della sua cara esistenza, il Comitato Tutto si strige forte alla famiglia”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa triste perdita.