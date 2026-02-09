Primo anno di campionato per l’Ideale Montescaglioso impegantivo: pronte per la prossima sfida. In bocca al lupo!

Tra entusiasmo, sacrificio e tanta voglia di imparare, le Biancorosse dell’Ideale Montescaglioso stanno vivendo un primo anno di campionato fatto di emozioni vere e crescita continua.

Ogni partita diventa un’occasione di confronto e maturazione, ogni allenamento un passo in avanti in un progetto giovane ma ambizioso, nato per dare spazio, valore e futuro al calcio femminile sul territorio.

Dopo un girone di andata in crescendo, nella prima giornata di ritorno del campionato regionale Under 15 femminile, le ragazze delle Biancorosse dell’Ideale Montescaglioso hanno affrontato una sfida impegnativa contro la quotata Real Metapontino, società con una lunga esperienza nel calcio femminile. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato grande impegno e determinazione, elementi fondamentali in questo primo anno di percorso sportivo.

Il progetto, ambizioso e in costante crescita, coinvolge un bellissimo gruppo di ragazze adolescenti desiderose di mettersi in gioco e di sviluppare le proprie capacità tecniche e tattiche.

I miglioramenti sono già evidenti: dalle basi del gioco alle strategie in campo, ogni allenamento contribuisce a costruire competenze solide e a rafforzare lo spirito di squadra.

Come spiega Iolanda De Monte dg della società Montese, questo percorso non rappresenta solo la crescita individuale delle atlete, ma mira a porre le basi e a consolidare il calcio femminile montese e lucano, creando un movimento duraturo e radicato nella comunità.

Ogni partita, ogni sfida e ogni passo avanti, anche quelli più difficili, contribuiscono a costruire il futuro delle Biancorosse dell’Ideale Montescaglioso e del calcio femminile locale.

La voglia di migliorarsi e di imparare resta il vero motore della squadra, che con entusiasmo e dedizione continua a scrivere le prime pagine di un progetto sportivo orientato a ottenere ottimi risultati nel futuro.

Prossima sfida: le Biancorosse dell’Ideale Montescaglioso saranno impegnate a Rionero in Vulture contro l’Hellas Vulture, nella gara valida per la settima giornata di campionato, in programma domenica 22 febbraio alle ore 10:30.

Il campionato regionale di calcio femminile Under 15 prevede sfide di andata e ritorno e vede la partecipazione delle formazioni potentine Hellas Vulture e Seventeen Potenza, e delle squadre materane Real Metapontino, Ideale Montescaglioso e Peppino Campagna Bernalda.

Ogni incontro rappresenta un’occasione preziosa per crescere, consolidare le competenze acquisite e rafforzare il movimento del calcio femminile nella regione.