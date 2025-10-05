Premio Giovane Manager: la Basilicata si conferma terra di giovani manager eccellenti! I dettagli

Per il terzo anno consecutivo, la Basilicata si distingue nel panorama nazionale del management.

Alla semifinale Centro-Sud del Premio Giovane Manager, organizzata da Federmanager a Brindisi lo scorso venerdì, Giovanni Prisco di Bernalda è stato premiato tra i migliori 10 manager del Sud Italia come Silver Manager.

Riconoscimento anche per il lucano Gabriele Licasale, premiato come Expat Manager, a conferma del valore dei manager lucani anche all’estero.

Il tema della manifestazione di quest’anno, NEXT (New Ethics for Transformation), ha enfatizzato l’importanza dell’etica nella leadership e nel lavoro, tema cruciale in un’epoca di rapida evoluzione tecnologica.

Nelle edizioni precedenti, Alessandro Martemucci e Leonardo Fabbrizio avevano ottenuto i titoli di Silver e Gold Manager, con quest’ultimo che ha idealmente passato il testimone a Giovanni Prisco come Silver Manager.

Giuseppe Disimino, referente del Gruppo Giovani Federmanager Basilicata, ha commentato:

“Dobbiamo investire sempre di più nei giovani manager lucani e spronare i talenti all’estero a riportare le competenze acquisite in regione per contribuire alla crescita del tessuto manageriale lucano”.

Il presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco, ha evidenziato la necessità di rafforzare la sinergia tra scuole, università e imprese al fine di sostenere lo sviluppo dei giovani talenti locali e contrastare la fuga dei cervelli mentre Vito Romaniello vice presidente rimarca il ruolo della Basilicata nel generare leadership e valorizzare i talenti.

Giovanni Prisco ha voluto dedicare il suo riconoscimento ai giovani della Basilicata e del Sud Italia, incoraggiandoli a credere nel proprio territorio anche quando il percorso appare difficile.

Il Premio Giovane Manager si conferma una vetrina fondamentale per celebrare ogni anno innovazione, leadership e talento giovanile.

In questo contesto, Federmanager Basilicata continua a svolgere un ruolo da protagonista nella promozione e nello sviluppo di una nuova generazione di leader orgogliosi della propria regione.