Prefettura Matera, nominato il nuovo Capo dell’Ufficio di Gabinetto: auguri di buon lavoro

E’ il Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Rossella Ciarfaglia il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Matera.

L’incarico è stato conferito dal Prefetto di Matera, Cristina Favilli, con decorrenza 29 settembre 2025.

Rossella Ciarfaglia subentra al Dott. Francesco Papagni recentemente promosso alla qualifica di Viceprefetto e attuale Dirigente dell’Area V “Protezione Civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico” nonché reggente dell’Area II “ Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali, Consultazioni Elettorali e Referendarie”.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, è entrata nei ruoli dell’Amministrazione dell’Interno nel 2023, dopo aver prestato servizio in INPS e al Ministero degli Affari Esteri.

È stata, inoltre titolare di incarichi presso la Prefettura di Bari.

Il Prefetto di Matera, nell’esprimere i propri ringraziamenti al Dott. Francesco Papagni per l’eccellente e proficuo lavoro svolto, ha rivolto i suoi più sentiti auguri al nuovo Capo di Gabinetto.