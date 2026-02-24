Polizia Matera nelle scuole: al via il progetto con gli studenti di queste scuole

La Polizia di Stato di Matera ha dato il via a una nuova serie di incontri dedicati ai più giovani per parlare di rispetto dei diritti ed educazione alla legalità.

Gli appuntamenti, appena iniziati, stanno coinvolgendo diversi istituti del territorio: gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Padre Pio da Pietralcina a Marconia di Pisticci e dell’I.C. “F. D’Onofrio” a San Mauro Forte (MT).

Anche gli operatori della Sezione di Polizia Stradale di Matera hanno incontrato gli studenti della scuola primaria dell’I.C. Pascoli, in un momento di confronto, ricco di curiosità e partecipazione.

L’iniziativa rientra nel progetto #pretendiamolegalità, promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi i valori del rispetto delle regole, della solidarietà e dell’inclusione.

Un percorso che continuerà nelle prossime settimane e che porterà gli studenti a realizzare elaborati sui temi trattati: i migliori saranno premiati a livello provinciale e parteciperanno alla selezione nazionale.