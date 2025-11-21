Polizia: Manzella eletto nuovo segretario del Siulp Basilicata. Auguri di buon lavoro

Pasqualino Manzella è il nuovo segretario generale regionale della Basilicata del Sindacato Italiano unitario lavoratori polizia (Siulp): è stato eletto all’unanimità dal Direttivo lucano che ha contestualmente costituito la nuova segreteria (vicesegretario aggiunto Francesco Iaccarini, componenti: Giuseppe Trombetta, Vito Patrissi, Donato Potenza, Gianni Carlucci).

Fa sapere il Siulp:

“La nomina del nuovo segretario segna un’importante fase di rinnovamento per l’organizzazione sindacale nel territorio lucano.

La segreteria è formata da professionisti con comprovata esperienza sindacale e sensibilità verso le tematiche che riguardano il personale della Polizia di Stato.

Tutti i nuovi quadri sindacali garantiranno rappresentanza capillare e piena operatività”.

Esprimendo soddisfazione per la fiducia ricevuta, Manzella ha ribadito:

“l’impegno del Siulp nel rafforzare il dialogo istituzionale e nel tutelare con determinazione la dignità professionale e i diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in Basilicata.

La nuova squadra si pone come obiettivo quello di affrontare con rinnovato slancio le sfide sindacali del territorio, promuovendo trasparenza, collaborazione e un costante confronto con il personale e le istituzioni”.