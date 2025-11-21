Policoro dà voce alle vittime inascoltate dei conflitti. L’iniziativa

Lunedi 24 novembre alle ore 17.00 la Sala Consiliare del Comune di Policoro ospiterà la Tavola rotonda organizzata dalla FIDAPA BPW Italy Policoro, Presidente Maria Teresa D’Elia, sul tema “La violenza sulle donne nei territori di guerra”.

L’evento sollecitato per favorire la riflessione ed il confronto sulla violenza di genere, in particolare sulle vittime inascoltate dei conflitti, sarà moderato dal giornalista Antonio Corrado.

Interventi:

Massimiliano Padula vice Sindaco,

Emiliana Trentadue Presidente Distretto Sud Est FIDAPA BPW Italy,

Simona Bonito Consigliera di parità Prov. Potenza,

Vittoria Rotunno Presidente Commissione regionale pari opportunità,

Giovanna Tarantino Dirigente Scolastica IIS Fermi,

Agnese Schettini Dirigente Scolastica IC Lorenzo Milani.

Relatori:

Antonella Ciervo giornalista e scrittrice,

Pegah Moshir Pour Attivista di diritti umani,

Shary Mitidieri Analista di politica internazionale,

Sonia Viale Responsabile del Servizio di Salute delle Donne dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà INMP,

Carmen Olivieri Presidente Novass Soc.Coop. Soc. Onlus.

Come movimento d’opinione la FIDAPA BPW Italy Policoro, da sempre impegnata nel promuovere la parità di genere e la rimozione di ogni forma di discriminazione, intende impegnarsi con gli attori chiave, che affrontano uno scenario di guerra, a non tralasciare la situazione delle donne e dei loro diritti violati, sottolineando il protagonismo delle stesse nel processo di ricostruzione dei loro paesi attraverso una prospettiva di genere.