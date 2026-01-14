Policoro, in onore di Sant’Antonio Abate la benedizione del fuoco. Ecco il programma completo

Venerdì 16 Gennaio, a Policoro grande festa in onore di Sant’Antonio Abate.
Un Santo antico, a metà tra sacro e popolare, che nella nostra regione ha una solida devozione seppur con delle sfumature diverse legate ai contesti locali.
Sono numerosi i comuni lucani che celebrano il Santo nato in Egitto nel 250 dopo Cristo e morto nel 356 dopo una vita vissuta a diffondere il messaggio di Cristo, alternando momenti di solitudine a prove durissime contro il demonio.
Ecco il programma delle celebrazioni:
- alle ore 19,00, presso la ZONA PALAERCOLE POLICORO ci sarà la “BENEDIZIONE DEL FUOCO”;
- a seguire “Sagra Gastronomica”.
Di seguito la locandina con i dettagli.