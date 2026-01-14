ULTIME NEWS

Ancora un incidente sulla Basenta! Polizia e Anas sul posto

14 Gennaio 2026

Ancora un incidente sulla Basenta.

Ad avere la peggio un esemplare di lupo investito lungo la statale 407, in territorio di Bernalda.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

Raccomandiamo la massima prudenza.