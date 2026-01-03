Policoro: il Sindaco riceve la Professoressa Miriam Serena Vitiello, Docente di Fisica e concittadina

L’Amministrazione Comunale di Policoro fa sapere:
“Durante le feste natalizie, il Sindaco Enrico Bianco ha ricevuto nella Casa Comunale la Professoressa Miriam Serena Vitiello, Docente di Fisica e nostra concittadina.
Direttrice di ricerca presso il CNR Nano di Pisa, la Vitiello, omaggiata dal primo cittadino con una targa di ringraziamento, ultimamente ha vinto un ERC Advanced Grant, uno dei finanziamenti europei più prestigiosi e competitivi destinati a ricercatori affermati con risultati scientifici di eccellenza.
Questo traguardo onora la nostra Città e ispira le future generazioni”.