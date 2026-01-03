Dalla Basilicata a Vienna: trionfo per i talenti lucani che incantano con l’opera italiana! Bravissimi

Un inizio d’anno all’insegna dell’opera lirica italiana, della musica da camera e del grande repertorio classico. I Mefitis Quartet, ensemble di solida identità lucana, hanno ottenuto uno straordinario successo ieri sera nella prestigiosa Ehrbar Saal di Vienna, confermando il crescente rilievo internazionale di una formazione che interpreta e valorizza la tradizione colta italiana sui palcoscenici internazionali.

Dopo il trionfo riscosso lo scorso novembre a New York, il quartetto ha incantato anche il pubblico viennese con un concerto di alto profilo artistico, interamente dedicato all’opera italiana, alle arie da camera e al repertorio cameristico vocale, proposti in una lettura elegante, rigorosa e al tempo stesso profondamente espressiva. La sala gremita ha accolto l’esibizione con applausi lunghi e convinti.

I Mefitis Quartet sono composti da Tiziana Lobosco (mezzosoprano), Valeria Veltro (contralto), Vita Cisullo (violino) e Gaetano Agoglia (chitarra): quattro musicisti lucani che, attraverso un raffinato dialogo tra voci e strumenti, restituiscono nuova luce al patrimonio dell’opera lirica italiana e della musica da camera, esaltandone il lirismo, la cantabilità e la ricchezza timbrica.

Il concerto viennese inaugura ufficialmente un 2026 fortemente orientato all’estero, con un calendario internazionale già fitto di impegni.

Un percorso in costante ascesa che conferma i Mefitis Quartet tra le realtà più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo, ambasciatori di una tradizione classica italiana viva e attuale, capace di dialogare con i più importanti contesti culturali europei e internazionali.