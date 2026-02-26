Policoro, furto in gioielleria!

Nella notte furto con scasso in una gioielleria di viale Salerno a Policoro.
Attorno alle 2:50 un gruppo di cinque malviventi incappucciati ha fatto irruzione nel locale spaccando le vetrine e portando via merce preziosa del valore di circa 60mila euro.
Il proprietario – raggiunto al telefono dalla Tgr – ha riferito agli inquirenti che una donna è riuscita a fotografare le persone fuggite a bordo di una Maserati.
Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Policoro guidati dal maggiore Roberto Rampino.