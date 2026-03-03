Policoro cuore pulsante dello sport giovanile. L’evento di portata nazionale

L’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Policoro annuncia con grande entusiasmo e orgoglio un evento di portata nazionale che lascerà un’impronta indelebile nel panorama scolastico e sportivo italiano: il II Trofeo Nazionale “Medie in Movimento”, uno dei tornei più attesi e prestigiosi del settore, si svolgerà dal 2 al 5 marzo 2026, portando nella nostra comunità studenti e scuole da tutta Italia.

L’evento, realizzato in stretta collaborazione con il Circolo Velico Lucano, trasformerà la nostra città nel cuore pulsante dello sport giovanile, promuovendo valori fondamentali quali l’amicizia, la partecipazione attiva e la crescita personale.

Policoro si conferma così come punto di riferimento nazionale per lo sport scolastico, un simbolo di comunità dinamica e attenta alle nuove generazioni.

Il momento inaugurale, previsto per il 3 marzo, sarà un vero e proprio spettacolo di emozioni e simboli universali: la cerimonia della Fiamma Olimpica partirà dal Museo Archeologico Nazionale della Siritide, attraverserà il suggestivo Parco Archeologico di Herakleia presso il Tempio di Herakleia e sarà accesa da dieci studenti tedofori, rappresentanti delle scuole partecipanti, in un gesto di condivisione e speranza che unisce le giovani generazioni sotto il segno dello sport e della cultura.

La manifestazione si concluderà con una cerimonia finale presso il campetto dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, arricchita dall’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto, che saprà emozionare e coinvolgere tutti i presenti.

L’evento sarà coordinato dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, che accoglierà le delegazioni e le autorità con il calore e l’orgoglio di chi crede nel potere dello sport come strumento di crescita e integrazione.

La referente della curvatura sportiva, Prof.ssa Dominga Mucci, il Prof. Nicola Lillo, docente di scienze motorie, e il Prof. Giampaolo Simone, animatore digitale della scuola, contribuiranno a rendere questa quattro giorni un’esperienza indimenticabile.

“Medie in Movimento” non è solo una competizione, ma un’occasione di incontro, scambio e integrazione tra giovani provenienti da tutta Italia, un vero e proprio festival di talenti e passioni che accende i cuori e sprona i giovani a sognare in grande.

È l’occasione perfetta per dimostrare che lo sport è strumento di crescita, di amicizia e di rispetto reciproco.

L’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II invita tutti a partecipare a questo grande evento, che si articolerà in quattro giornate di emozioni, entusiasmo e valori condivisi.

Policoro sarà il punto di riferimento nazionale per lo sport scolastico, e l’IC 2 vi aspetta a braccia aperte per vivere insieme questa straordinaria esperienza.

Di seguito la locandina con i dettagli.