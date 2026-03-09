Pisticci, realizzazione del depuratore cittadino: queste le ultime notizie

Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione e il Riuso delle acque reflue, on. Fabio Fatuzzo, rende noto che è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del depuratore cittadino e del relativo sistema di collettamento – Lotto n. 1, in località “Madonna delle Grazie”, nel Comune di Pisticci.

L’aggiudicazione è stata disposta in favore del Raggruppamento Temporaneo Costituendo composto da GECO Srl Società Unipersonale (mandataria), Santoro Srl (mandante), Ligeam Srl (mandante) e Agquadro Srl (progettista).

L’importo di aggiudicazione è pari a € 3.557.893,24 (oltre IVA e oneri), così articolato:

€ 67.214,70 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

€ 3.490.678,54 per i lavori, di cui € 111.672,03 per costi della sicurezza non ribassabili.

Il ribasso offerto è pari al 21,99%.

La procedura, gestita tramite centrale di committenza, ha registrato 18 offerte e nessun operatore escluso.

Il bando è stato pubblicato il 30 ottobre 2025, con scadenza presentazione offerte il 4 dicembre 2025.

L’intervento è finanziato per € 6.000.000,00 a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 60/2012.

La Struttura Commissariale, in raccordo con i soggetti competenti, procederà ora alle attività successive previste dalla normativa (acquisizione della documentazione preordinata alla stipula del contratto e adempimenti conseguenti), al fine di pervenire rapidamente alla contrattualizzazione e all’avvio operativo dell’intervento.

La realizzazione del depuratore cittadino e del sistema di collettamento rappresenta un intervento strategico per il territorio di Pisticci, con l’obiettivo di rafforzare la tutela ambientale e migliorare l’efficienza del servizio di depurazione, contribuendo al percorso nazionale di superamento delle criticità oggetto di procedure di infrazione europea.