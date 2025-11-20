Pisticci: la sede del Municipio si illumina di blu per la difesa di questi diritti! I dettagli

In occasione della 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶, il Comune di Pisticci ha aderito alla campagna internazionale “𝗚𝗼 𝗕𝗹𝘂𝗲”, promossa da Unicef e ANCI, illuminando di blu la facciata del Municipio per richiamare l’attenzione sui 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 sanciti dalla Convenzione ONU del 1989.
Un gesto simbolico che si accompagna a 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 sul territorio:
- i laboratori creativi organizzati a Marconia e, nei prossimi giorni, a Pisticci;
- la diffusione della Convenzione ONU nelle scuole e nei luoghi di incontro.
Un impegno che continua ogni giorno, con azioni dedicate alla 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 delle nuove generazioni.