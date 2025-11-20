A Matera, dopo le prime decorazioni, arriva anche il grande albero di Natale! Le foto

A Matera si comincia a vedere la magia del Natale che prende forma.

L’albero in piazza, le prime decorazioni nelle vie principali, le luci che stanno iniziando a illuminare il percorso fanno sì che la città si sta preparando a vivere un periodo speciale.

Così il Referente Regionale Dipartimento Disabilità Lega Basilicata:

“È bello vedere Matera che si muove, che si organizza, che torna a respirare un’atmosfera di festa grazie al lavoro che si sta facendo in questi giorni.

La forza del cambiamento si riconosce così, nei piccoli segnali che piano piano trasformano la città.

E questo Natale sarà davvero sentito, perché nasce da un impegno concreto”.

Ecco le foto.