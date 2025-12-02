Pisticci: “Finalmente si vede la luce sulla Pista Mattei”. Le ultime notizie

“Finalmente si vede la luce sulla Pista Mattei“.

Così il consigliere regionale Nicola Morea commenta l’avvio ufficiale delle manifestazioni d’interesse per la gestione dell’infrastruttura, annunciato oggi dal Consorzio Industriale nel corso della conferenza stampa.

Dichiara Morea:

“La Pista Mattei è una delle opere strategiche per la crescita dell’area di Pisticci e dell’intera Basilicata.

Oggi, grazie al lavoro sinergico tra Regione Basilicata, con l’impegno del Presidente Bardi e dell’intera Giunta, e Consorzio Industriale, facciamo un passo avanti concreto verso la sua piena operatività e verso un modello di gestione moderno, trasparente e orientato allo sviluppo.

È una giornata importante per la Basilicata e un obiettivo centrato che rappresenta un impegno onorato di questo governo regionale”.

Morea rivolge un ringraziamento particolare al presidente del Consorzio Industriale, Antonio Di Sanza:

“per l’impegno costante, la competenza e la determinazione con cui ha portato avanti un percorso non semplice, affrontando questioni tecniche, amministrative e ambientali con serietà e visione.

Quest’anno sono stati ultimati gli ultimi interventi per oltre un milione e mezzo di euro, per l’ammodernamento e il potenziamento dell’aviosuperficie, con l’obiettivo di qualificarla come aeroporto di aviazione generale, inserirla in una rete di aeroporti regionali in luoghi strategici del Paese individuati da Enac, farne un hub per la preparazione delle figure professionali legate all’aviazione e un polo per i voli antincendio.

Presto saranno avviati gli ulteriori lavori di completamento.

Sul tavolo, e affrontata puntualmente, anche la questione ambientale verso la quale Regione e Consorzio hanno attivato un monitoraggio costante.

Oggi poniamo le basi per un’infrastruttura finalmente funzionante, attrattiva e utile al territorio.

La Pista Mattei può diventare un tassello fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e produttivo della nostra regione.

Continueremo a seguire, con la Regione e con il Consorzio, ogni passaggio di questa nuova fase, convinti che il rilancio sia ormai a portata di mano”.