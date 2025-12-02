Pianificare un viaggio e scegliere Policoro tra le mete turistiche più ambite sarà più semplice. La novità

Pianificare un viaggio e scegliere Policoro tra le mete turistiche più ambite sarà più semplice grazie alla nuova infrastruttura digitale promossa dal Ministero del Turismo, la TDH (Tourism Digital Hub), in cui la città jonica ha aderito con entusiasmo la scorsa settimana.

L’accordo permette una forte innovazione nella promozione turistica delle peculiarità del territorio, consentendo così un forte collegamento con l’intero ecosistema del settore che, analizzando i dati ed i servizi offerti da Enti pubblici e privati, può offrire la soluzione giusta ed adatta ad ogni possibile visitatore, coniugando desideri o preferenze con la l’offerta migliore.

L’obiettivo del Ministero è quello affrontare con successo le sfide di frammentazione e disomogeneità che hanno caratterizzato il settore negli anni precedenti, arricchendo il turista di informazioni dettagliate e consentendo così agli operatori di adeguarsi alle nuove tendenze di mercato e offrire servizi di alta qualità in linea con le aspettative dei visitatori.

Così commenta il vice Sindaco e Assessore al Turismo, Massimiliano Padula:

“L’adesione al Tourism Digital Hub del Ministero del Turismo è una delle azioni che stiamo mettendo in campo in questi anni, per creare a Policoro tutte le condizioni per massimizzare la nostra vocazione turistica.

Di fatti, dopo il nuovo portale turistico della città, il logo turistico e la campagna di comunicazione, l’adesione al TDH è un passo consequenziale nel percorso per completare tutte le azioni previste nel nostro programma amministrativo”.