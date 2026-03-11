Pisticci festeggia i 100 anni della signora Antonia Giuseppina! Tantissimi auguri

Una nuova centenaria nel materano.
Così annuncia l’amministrazione comunale di Pisticci:
“Oggi la nostra comunità festeggia un traguardo davvero speciale: i 100 anni della signora Antonia Giuseppina Morisco, nata a Tursi l’11 marzo 1926.
Un secolo di vita custodito tra ricordi, affetti, sacrifici e momenti che attraversano la storia di una famiglia e, in parte, anche quella della nostra terra.
A nome dell’intera Città di Pisticci, il Sindaco Domenico Albano ha voluto omaggiare questo importante traguardo con una pergamena simbolica, segno di vicinanza e riconoscenza.
Alla signora Antonia Giuseppina giungano gli auguri più sinceri da parte di tutta la comunità, con l’augurio di continuare a vivere giorni sereni e pieni di affetto”.
Ci uniamo al coro di auguri per l’importante traguardo.